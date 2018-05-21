Пассажирские самолеты Boeing смогут использовать складное крыло

Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование в гражданских самолетах Boeing777Х складного крыла. Об этом сообщают информагентства. Эта конструкция создана специально для того, чтобы большие самолеты смогли перемещаться в ангарах. Перед "парковкой" воздушного суда в ангаре кончики крыльев будут складываться и подниматься.
Новинка очень важна для двухпалубного А380 Airbus SE, ширина крыльев у которого 79,9 метра. Ангары для таких самолетов есть не в каждом аэропорту. Boing уже начал строить самолеты с шарнирным механизмом.
Управление гражданской авиации США предупредило компанию, что самолеты надо обязательно оснащать блокираторами подъема кончиков крыльев во время взлета и системами оповещения пилотов о том, в каком положении находятся крылья.
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