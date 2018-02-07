Первый киберспортивный турнир с призовым фондом в криптовалюте пройдет в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый киберспортивный турнир Play2Live CryptoMasters по CS:GO с призовым фондом $100 тыс. в криптовалюте пройдет в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Соревнования состоятся на площадке Falcon Arena 24-25 февраля. Восемь ведущих международных команд (семь приглашенных и одна - по результатам открытой квалификации) будут сражаться за главный приз - $100 тыс. в LUC (Level Up Coin).

"Приглашаем всех геймеров и фанатов киберспорта протестировать новую экосистему платформы P2L и высокое качество трансляции, обеспечиваемую технологией peer-2-peer CDN. Также мы отметим, что проведем первый в мире кибертурнир Play2Live CryptoMasters с главным призом в криптовалюте. Определенно, это то событие, которое станет важным шагом к дальнейшей интеграции технологии блокчейн в игровую индустрию", - отметил представитель организаторов Алексей Бурдыко.-0-