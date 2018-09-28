Первый в мире автомобиль из пластмассы показали в Японии

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в мире автомобиль, 90% важных деталей и компонентов которого выполнены из пластмасс, показали в Японии, сообщают РИА-Новости со ссылкой на местный телеканал NHK.

Необычная машина разработана согласно правительственной программе по развитию инновационных технологий и стала итогом сотрудничества ученых Токийского университета и автомобилестроителей.

Благодаря применению разного рода пластмассы автомобиль весит на 40% меньше обычного. Такая характеристика позволяет сэкономить энергию, а также открывает новые возможности для развития электромобилей.

До недавнего времени использование пластмасс в автостроении считалось невозможным в связи с их недостаточной прочностью. Однако ученым удалось решить эту проблему с помощью применения сочетаний различных видов материала.-0-