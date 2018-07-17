Под Минском появится первый в СНГ квартал с "умной" домофонией

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой комплекс "Пирс", строящийся около Минского моря, станет первым в СНГ кварталом, полностью подключенным к IP-домофонии. Его жители смогут со смартфона открывать двери и получать видео с камер наблюдения, рассказали БЕЛТА в компании-застройщике.

К "умной домофонии" в "Пирсе" подключат все строения - от урбан-вилл до таунхаусов. В квартирах и коттеджах установят 7-дюймовые сенсорные дисплеи, а снаружи (у подъездов, калиток и шлагбаумов) - домофонные панели со встроенной видеокамерой. При вызове видео выводится не только на монитор - система способна пересылать "картинку" прямо на смартфон пользователя.

Застройщик также позволит дистанционно управлять инфраструктурой. В частности, при настройке системы переадресации можно будет открывать двери и шлагбаумы прямо со смартфона. IP-домофония позволит впустить в квартал или двор знакомых, находясь в любой точке мира.

В квартале предусмотрены "умные" шлагбаумы, калитки и двери, которые будут автоматически открываться при появлении жителя квартала. Механизм таков: на расстоянии до 5 метров сработает мобильное приложение, которое через Bluetooth перешлет код и разблокирует электронный замок. На практике это займет две секунды. Технология поддерживает смартфоны и планшеты на ОС Android и iOS. При желании открывать двери можно будет и другими способами - с помощью кода, чипа или магнитной карты.

Жители также смогут подключиться к уличной системе видеонаблюдения. Мониторы позволят просматривать до 16 камер прилегающей территории. Что интересно, с монитора можно будет бесплатно "позвонить" и в любую квартиру "Пирса".

"Проект такого масштаба будет реализован впервые на территории СНГ. Весь жилой квартал будет подключен к IP-домофонии, что предоставит большую свободу жителям и повысит уровень безопасности. Со смартфона можно будет подключаться к камерам или впускать гостей, - пояснили в группе компаний "А-100 Девелопмент". - Кроме того, систему можно будет дополнить другими элементами умного дома, в том числе охранными датчиками и пожарными извещателями".

Жилой квартал "Пирс" строится на площади в 12 га между Минским морем и хвойным лесом. Территория огорожена и представлена четырьмя форматами застройки - урбан-виллами, коттеджами, ситихаусами, и таунхаусами. Помимо жилья предусмотрены зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, декоративный водный канал и места для барбекю. Ближе к 2020 году также откроют детский сад.-0-