Погружение в мир биотехнологий предстоит молодежи в научном лагере Витебской области

19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Погружение в мир современных биотехнологий предстоит участникам молодежного научного лагеря Talenavita Camp, который открывается сегодня на базе оздоровительного центра "Жемчужина" в Лепельском районе Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе СООО "Нативита".

Путевки для участия в лагерной смене получили 30 студентов 2-4-х курсов вузов со всех областей Беларуси. Они активно участвуют в студенческих научных обществах своих вузов, имеют исследовательские работы по химии и биологии, в сферу их научных интересов входит изучение биотехнологий. Летний научный лагерь проводится в рамках программы ТаленаViта по инициативе фармацевтической компании СООО "Нативита" при поддержке РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова и Витебского государственного медицинского университета.

Перспективные исследователи проведут в лагере десять дней, программа которых насыщена мероприятиями под единой темой "Рак под контролем: идеи и методы современной онкологии". По предложению организаторов участники разделятся на команды и выполнят научное исследование в форме решения задачи, поставленной экспертами. Под занавес смены командам предстоит защитить результаты работы и получить награды, которыми отметят наиболее удачные проекты.

Кроме командной работы в лагере предусмотрены лекционные занятия, мастер-классы и тренинги, научные дебаты. Talenavita Camp предоставит молодым талантам уникальную возможность общения с экспертами-практиками в сфере онкологии. Среди них заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктор медицинских наук Сергей Красный, доктор биологических наук, Лауреат государственной премии в области науки и техники Александр Чиркин, заведующий лабораторией абдоминальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктор медицинских наук Андрей Шмак. Предусмотрены также экскурсия на фармацевтическое производство СООО "Нативита", спортивные и оздоровительные мероприятия.

Организатором программы по поддержке талантливой молодежи ТаленаViта выступает научно-производственная фармацевтическая компания СООО "Нативита" и медико-фармацевтический кластер "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты". Ее целью является объединение экспертов в науке и бизнесе для подготовки подрастающего поколения к высокотехнологичному будущему.-0-