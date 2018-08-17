Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Facebook по всему миру жалуются на сбои в работе социальной сети. Об этом информирует сайт DownDetector.

Жалобы поступают на невозможность подключения к Facebook и входа в свои аккаунты, на некорректную работу мобильного приложения Facebook. Приложение не загружает ленту новостей самих пользователей и их друзей.

Наибольшее количество жалоб поступило из Франции, Германии, Италии, Румынии, Нидерландов, Великобритании и Испании.