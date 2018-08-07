Пользователи сообщили о неполадках в работе Google

Пользователи сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google 7 августа вечером. Это стало известно из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По информации этого сервиса, 53% сообщивших о проблеме пользователей сетовали на невозможность зайти в свою учетную запись, а 46% указали на проблемы в работе поисковой системы.
Проблемы в использовании сервиса отмечаются по всему миру, в особенности, в США, Японии и европейских странах.
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