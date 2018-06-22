Популярные YouTube-каналы станут платными

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube вводит платную подписку на популярные каналы с количеством подписчиков свыше 100 тыс., сообщают СМИ.

Новая услуга Channel Memberships позволит пользователям получать доступ к эксклюзивному контенту, в том числе специальным онлайн-трансляциям, а также новому пакету стикеров Emoji. Для этого потребуется оформить подписку стоимостью $4,99 в месяц.

Пока услуга доступна для ограниченного количества пользователей, однако руководство YouTube полагает, что в будущем она будет очень востребована.-0-