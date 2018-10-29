Прием заявок на молодежный конкурс IT-проектов для образования продлен до 2 ноября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники и студенты могут предложить свои идеи по развитию информационных технологий в образовании. Прием заявок на участие в III Республиканском конкурсе "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса" продлен до 2 ноября, сообщили БЕЛТА в оргкомитете.

Попробовать свои силы предлагается учащимся и студентам в возрасте от 14 до 23 лет. Для этого необходимо прислать подготовленный по условиям конкурса проект на электронный адрес yip@unibel.by или оставить заявку на сайте yip.unibel.by. Экспертное жюри в составе представителей бизнеса, сферы IT, образования определит полуфиналистов, которым предстоит 9 ноября защитить свои проекты.

Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме "Информационные технологии в образовании" ITE-2018. Победителей выберут в трех номинациях: "Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования", "Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования", "Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования". Авторам лучших проектов вручат подарки от компании МТС, а команда, занявшая первое место, получит главный приз - ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса" проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и компанией МТС соглашения о сотрудничестве. В минувшем году свои идеи на конкурс представили более 100 школьников и студентов.-0-