Произошел сбой в работе видеосервиса YouTube, многие пользователи стали жаловаться на возникшую проблему. Информация об этом появилась в официальном микроблоге команды YouTube.

Люди из разных стран сообщают о появляющейся надписи об ошибке при попытке зайти на чей-либо канал. У некоторых возникают трудности при попытке ответить кому-либо в комментариях.

В компании уже отреагировали на произошедшее и уверили, что ситуация находится под контролем. Специалисты начали работать над решением проблемы.