Произошел сбой в работе видеосервиса YouTube, многие пользователи стали жаловаться на возникшую проблему. Информация об этом появилась в официальном микроблоге команды YouTube.
Люди из разных стран сообщают о появляющейся надписи об ошибке при попытке зайти на чей-либо канал. У некоторых возникают трудности при попытке ответить кому-либо в комментариях.
В компании уже отреагировали на произошедшее и уверили, что ситуация находится под контролем. Специалисты начали работать над решением проблемы.
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