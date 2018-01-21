Разработан гражданский танк для миллиардеров

Производитель Howe and Howe Tech объявил о выпуске "гражданского танка" для состоятельных покупателей. Новинку назвали Ripsaw EV3-F1.

Машина оснащена двигателем Hellcat ("Адский кот") мощностью 1500 л/с и может уверенно двигаться по пересеченной местности, обгоняя привычные средства передвижения вроде снегоходов.

В компании разработали особую конструкцию подвески и гусениц. Благодаря этому танк выписывает невероятные пируэты и демонстрирует чудеса управляемости.

Основные характеристики элитного танка, в том числе такие как максимальная скорость и запас хода, пока не раскрываются. Не исключено, что до 100 км/ч Ripsaw EV3-F1 сможет разгоняться за пару секунд.

Стоить данная модель будет минимум 500 000 долларов.