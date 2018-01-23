Развитие цифровой экономики в Беларуси и Европе обсуждено на встрече Харстеда с руководством ПВТ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие цифровой экономики в Беларуси и Европе обсуждено на встрече спецпредставителя ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кента Харстеда с заместителем директора администрации Парка высоких технологий Александром Мартинкевичем, сообщается в эфире телеканала "Беларусь 1".

Кент Харстед посетил сегодня ПВТ. На встрече с руководством парка обсуждали внедрение блокчейна и криптовалют. В декабре главой государства был подписан декрет "О развитии цифровой экономики", который дает зеленый свет этим технологиям. Как рассказал по итогам встречи заместитель директора администрации ПВТ, состоялась очень интересная дискуссия, обмен мнениями. "То, что связано с блокчейном, криптовалютами, ICO, - это ежедневно меняющаяся правовая среда, новые решения. Сегодняшняя встреча была в этом отношении очень полезна, потому что мы услышали, что происходит в Европе, и рассказали, что происходит у нас", - отметил он.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ наслышан о громких проектах белорусских разработчиков. Он подчеркнул, что налоговый режим в ПВТ и новые правовые нормы из мировой практики - это хороший посыл для инвесторов. Большой интерес у зарубежных партнеров вызывает внедрение инноваций в разные сферы экономики Беларуси.-0-