Renault показал "колбу"-беспилотник для городской езды

В рамках Женевского автосалона французский производитель "Рено" продемонстрировал концепт беспилотного электрокара EZ-GO. "Фишкой" автомобиля является то, что в нем вообще нет органов управления.
В салоне невозможно обнаружить руль и педали, что позволяет производителю говорить о четвертом уровне автономности. Максимальную скорость электромобиля пока ограничили 50 км/ч.
Внутри могут с комфортом разместиться шесть пассажиров. К их услугам панорамные окна и удобные лавочки. Запуск серийного производства "колбы" возможен не ранее, чем через пять лет.
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