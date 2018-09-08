РЕПОРТАЖ: Полеты в космос, бои роботов и тест-драйв электротранспорта - в Минске проходит Фестиваль науки

Ботанический сад НАН сегодня принимает научный праздник нового для Беларуси формата. Фестиваль организовали молодые ученые, чтобы показать и детям, и взрослым увлекательную, захватывающую сторону науки, ее романтику и поэзию. Космонавтика и археология, робототехника и электротранспорт, демонстрация глубин океана и уголки для юных экспериментаторов - все это ждало гостей праздника.

Территорию Ботанического сада разбили на множество площадок, где каждый мог найти себе занятие по интересам. Любой гость мог ненадолго стать исследователем космоса или глубин океана, химиком, биологом или конструктором, послушать интересные лекции от проектов "15х4", TEDxYOUTH, "Наука вне себя", "Массаракш".

"Мы постоянно думаем, как привлечь школьников и студентов в науку. И этот фестиваль - одна из наших идей. Большой интерес к этому событию говорит о том, что белорусы готовы знакомиться с инновациями, готовы отдавать детей в научные кружки и образовательные проекты", - сказал председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец.

Организации Национальной академии наук развернули красочную выставку. Дети с удовольствием разглядывали редкие растения и грибы, образцы бабочек и жуков, изучали клетки под микроскопом, знакомились с лазерными технологиями.

Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси представил свою линейку малого электротранспорта. Белорусские ученые уже разработали электровелосипеды и электросамокаты. На очереди электроскутеры, электромотоциклы, электроквадроциклы. Сейчас на заводе подготавливают сборочный цех, планируется начать серийное производство. Разработчики надеются, что в ближайшем будущем белорусский индивидуальный электротранспорт поступит в продажу.

Отдельную зону отвели под тест-драйв. Любой желающий мог прокатиться на электросамокатах. Среди них были и двухместные модели, поэтому родители и дети могли опробовать белорусскую технику вместе.

Привлекла множество гостей и космическая зона: симулятор космических полетов, мастер-классы от Минского планетария, лекции и выставка фотографий. В этой зоне можно было пробовать космическую еду - борщ, пюре, крем-суп, изготовленные и упакованные точно так, как при отправлении на орбиту.

Сегодня вечером космическую зону фестиваля посетят космонавты из разных стран, которые прибыли в Беларусь на 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Они встретятся с молодежью, расскажут о пребывании на орбите и ответят на вопросы. Общение космонавтов с белорусскими школьниками и студентами продолжится 12 сентября в минских школах и университетах. Встретиться с известными исследователями космоса смогут не только минчане, но и дети из регионов - для этого они специально приедут в столицу.

В робозоне все желающие участвовали в мастер-классах по изготовлению роботов. Готовые изделия можно было даже забрать с собой.

Между роботами происходили и настоящие поединки. Чтобы выиграть, нужно было проявить сноровку в управлении техникой.

В Ботанический сад на фестиваль привезли и мобильный музей океана. Он обустроен как подводная лодка. Помимо рыб, раков, крабов, лангустов и прочей морской живности, здесь представлены макеты кораблей и подводных субмарин. Особый уголок отведен белорусским экспедициям в Антарктиду. Здесь собраны мхи, водоросли и другие необычные предметы, привезенные нашими полярниками с ледяного континента. В этом музее сегодня побывал и руководитель всех белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов.

Специальным гостем стал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, который представил экспозицию "Сунгирь", посвященную одной из древнейших стоянок человека. Можно было увидеть реконструкцию древнего жилища и погрузиться в прошлое в виртуальной реальности.

Желающие могли поучаствовать в раскопках и почувствовать себя настоящими археологами.

В развлекательной зоне показали свои экспонаты минские музеи науки - "Экспериментус", "Элементо", "Квантум", образовательный проект "Умный Минск" и факультет физики БГУ.

Сегодняшний фестиваль - лишь начало торжеств к 90-летию Академии наук. "Нам есть чем гордиться - от Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли до разработок в области сельского хозяйства, лазерных технологий, биотехнологий, медицины. И мы продолжаем работу. Этот фестиваль говорит о том, что молодежи и науке в нашей стране уделяется большое внимание. Возможно, это событие станет ежегодным", - заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Остается с интересом следить, какие новые научные достижения представят нам ученые к юбилею Академии наук. Кстати, к концу года они планируют презентовать опытный образец белорусского электромобиля.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-