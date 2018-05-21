21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея заинтересована в поставках белорусской IT-продукции. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Син Мен Чжин перед началом белорусско-корейского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь имеет высокий уровень фундаментальной науки, хорошую основу для производства высокотехнологичных товаров. На этой основе можем развивать наше взаимовыгодное сотрудничество. Рассматриваем возможность импорта товаров в сфере информационных технологий. Беларусь славится производством сельскохозяйственных механизмов, в этом направлении тоже рассматриваем взаимодействие", - сказал Син Мен Чжин.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что наибольший потенциал для развития сотрудничества двух стран сосредоточен в инновационной сфере. Есть позитивный опыт взаимодействия по линии Парка высоких технологий.

"В Республику Корея поставляется продукция БМЗ, льняные ткани, может быть востребована и наша продовольственная продукция. Экспорт Беларуси в эту страну в 2017 году составил $42 млн. По итогам января-марта текущего года товарооборот между странами составил $38 млн. Есть рост по экспорту, самое главное, что открывается новая номенклатурная ниша нашей продукции, которая может поставляться на рынок Республики Корея", - сказал Владимир Улахович.

В белорусско-корейском бизнес-форуме принимают участие 12 корейских компаний. "От белорусской стороны участвуют около 50 компаний. Пройдут очень серьезные переговоры", - подытожил председатель БелТПП.

Во время бизнес-форума планируется обсуждение организации поставок в Республику Корея химической продукции, систем безопасности, запчастей к автомобильной технике, промышленного оборудования, продуктов питания, одежды и текстиля, подарочной продукции, изделий ручной работы и др. Планируется рассмотреть перспективы расширения контактов между белорусскими экспортерами и импортирующими компаниями Республики Корея, взаимодействия в научно-технической сфере.-0-