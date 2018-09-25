Роботы-официанты будут обслуживать посетителей кафе в Японии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио появится кафе, в котором вместо официантов клиентов будут обслуживать роботы, сообщает ИА Regnum.

В ноябре в японской столице откроется кафе, где все официанты будут роботами. При этом людям тоже найдется место - они будут управлять роботами при помощи систем дистанционного контроля.

Роботы, при помощи которых будет осуществляться обслуживание в кафе, уже готовы — их высота составляет 120 сантиметров, а масса — 20 кг.-0-