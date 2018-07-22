Россия начала работы над созданием ракеты "Союз-5"

К разработке ракеты-носителя приступили ракетно-космическая корпорация "Энергия", ракетно-космический центр "Прогресс" и научно- производственное объединение "Энергомаш".

"Союз-5" будет способен вынести на опорную орбиту до 17 тонн груза. Главной задачей новой ракеты-носителя станет доставка с космодрома Байконур на орбиту коммерческие и научные спутники.

10 июля с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он вез на Международную космическую станцию топливо, воду, оборудование для научных экспериментов, посылки для членов экипажа и запасы еды.