Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 июля 2018, Пн
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3272
USD 1.9984
RUB 3.1481
Главное
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
Общество
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске
Регионы
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Спорт
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
00:03 Калейдоскоп
В Осло открыли памятник жертвам Брейвика
23:33 В мире
Россия начала работы над созданием ракеты "Союз-5"
22:59 Технологии
Белорусские баскетболистки проиграли японкам на ЧМ в Минске
22:23 Спорт
В ЮАР расстреляли таксистов
22:05 В мире
Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
21:28 Политика
Макей: IT может стать прорывной областью взаимодействия для Беларуси и Латвии
21:08 Общество
Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии
20:57 Общество
Белгидромет: урожайность зерновых снизится на 5-10% по сравнению с прошлым годом
20:23 Общество
Комплекс для метеорологических наблюдений в Уручье будет введен в эксплуатацию осенью
20:20 Регионы
Беларусьфильм планирует до конца года запустить до четырех игровых фильмов
19:58 Культура
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
19:30 В мире
В Москве бегуны покоряли Останкинскую башню
18:52 Калейдоскоп
Минское "Динамо" одолело "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси
18:27 Спорт
Возле аэропорта Кабула произошел взрыв: погибли около 10 человек
18:22 В мире
Баскетболистки США и Венгрии одержали вторые победы на ЧМ в Минске
17:59 Спорт
Бесплатную экскурсию для наблюдения за птицами проведут 25 июля по минскому парку Челюскинцев
17:49 Регионы
Число пострадавших из-за землетрясения на западе Ирана возросло до 128 человек
17:40 В мире
Белорусские волейболисты заняли 8-е место на молодежном чемпионате Европы
17:36 Спорт
Брестский горисполком рассказал о реконструкции очистных сооружений города
17:04 Регионы
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Россия начала работы над созданием ракеты "Союз-5"

Технологии 22.07.2018 | 22:59
Фото их архива
Фото их архива

К разработке ракеты-носителя приступили ракетно-космическая корпорация "Энергия", ракетно-космический центр "Прогресс" и научно- производственное объединение "Энергомаш".

"Союз-5" будет способен вынести на опорную орбиту до 17 тонн груза. Главной задачей новой ракеты-носителя станет доставка с космодрома Байконур на орбиту коммерческие и научные спутники.

10 июля с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он вез на Международную космическую станцию топливо, воду, оборудование для научных экспериментов, посылки для членов экипажа и запасы еды.

﻿
Теги
космос, ракетная техника, Россия
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3272 BYN 2.322 BYN 2.334 BYN
USD
1.9984 BYN 1.995 BYN 1.998 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.13 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
Все видео

Фотоновости

Конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"
Все фото

Инфографика

Экспорт продукции АПК Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Владимир Макей и Марис Кучинскис. Фото twitter-аккаунта премьер-министра Латвии Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Экономика
Михаил Русый Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов
В Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка: погиб пассажир
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
Общество
Фото из архива БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
Макей: IT может стать прорывной областью взаимодействия для Беларуси и Латвии
Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"
Комплекс для метеорологических наблюдений в Уручье будет введен в эксплуатацию осенью
Бесплатную экскурсию для наблюдения за птицами проведут 25 июля по минскому парку Челюскинцев
Спорт
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Белорусские баскетболистки проиграли японкам на ЧМ в Минске
Минское "Динамо" одолело "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Культура
Во время открытия фотовыставки ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
Беларусьфильм планирует до конца года запустить до четырех игровых фильмов
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
В мире
Фото из архива Сингапур пережил самую крупную за всю историю кибератаку
В Осло открыли памятник жертвам Брейвика
В ЮАР расстреляли таксистов
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
В Москве бегуны покоряли Останкинскую башню
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия