Руководитель Xiaomi случайно показал новый фитнес-браслет Mi Band 3

На презентации игрового смартфона Black Shark генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно показал последнюю разработку своей компании - новый умный браслет Mi Band 3. Пока этот браслет еще не представлен официально.

Главное отличие Mi Band 3 от своего предшественника – это дисплей. На новой модели он больше по размерам и сделан в форме таблетки с закругленными краями, которая плавно переходит в ремешок.

Круглая сенсорная кнопка – такая же, как и в предыдущих моделях, но применяется лишь для возврата в предыдущее меню.

У Mi Band 3 – стандартный набор функций для здоровья: датчик сердечного ритма, GPS, шагомер, таймер сна и другие опции. Браслет получит поддержку Bluetooth 4.2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.