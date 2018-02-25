Samsung официально представил флагманы Galaxy S9 и S9 Plus

Южнокорейский гигант Samsung официально представил "убийц iPhone X" - модели Galaxy S9 и S9 Plus. Что примечательно, внешне новинки похожи на прошлогодние аппараты.
Презентация прошла в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне. Производитель характеризует смартфоны как безрамочные, с диагоналями 5,9 дюйма (у S9) и 6,2 (у S9 Plus).
Разрешение дисплея - Quad HD+, или 1440х2880 пикселей. Объем встроенной памяти аппаратов составляет по 64 ГБ у каждого. Galaxy S9+ имеет двойную камеру 12 МП.
Главными "фишками" аппаратов являются "умное сканирование" Intelligent Scan, выполняющее сканирование сетчатки глаза и распознавание фронтальной камерой.
Обновленная док-станция позволяет оснастить аппараты функцией дополненной реальности. Смартфоны можно подключить к телевизору или ПК и осуществлять управление. Также они могут, например, переводить текст, который виден в объективе камеры.
Смартфоны поступят в продажу не ранее 16 марта.
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