Samsung высмеял скорость загрузки данных в iPhone X

Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором сравнила скорость загрузки данных у iPhone X и Galaxy S9 и высмеяла сотрудников Apple Store, которые никогда не могут ответить на вопросы покупателей.

В ролике в Apple Store заходит женщина, которая решает спросить у сотрудника, самая ли быстрая скорость загрузки данных у iPhone X.

В ответ консультант объясняет, что LTE-связь у флагмана компании работает гораздо быстрее, чем у iPhone 8. А вот когда его спрашивают о скорости iPhone X в сравнении с Galaxy S9, он молчит и не может дать внятный ответ.

Напомним, что в мае Samsung опубликовала пресс-релиз, в котором заявляла о том, что скорость LTE-связи в Galaxy S9 и S9 Plus на 42% выше, чем у конкурирующих устройств в реальных условиях. Для анализа компания использовала сервис Ookla Speedtest, оценивая производительность LTE на Galaxy S9, iPhone X, Google Pixel 2 и двух поколениях Galaxy S7.