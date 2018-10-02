Саудовская Аравия направит $200 млрд в развитие солнечной энергетики

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Саудовской Аравии собираются вложить $200 млрд в качестве инвестиций в солнечную энергетику. Об этом, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Планируется, что к 2030 году общая сумма мощностей будет равна 200 Гвт. Это позволит создать более 100 тыс. рабочих мест и снизить стоимость производства электричества.-0-