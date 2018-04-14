Sega анонсировала возрождение легендарной приставки MegaDrive

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Sega объявила о выпуске уменьшенной версии популярной в 90-х игровой консоли MegaDrive. Об этом пишет The Next Web.
Выпуск MegaDrive Mini приурочен к 25 годовщине известной серии игр Sonic The Hedgehog. Обновленная версия консоли будет примерно в три раза меньше предыдущей и получит уже установленные популярные игры от Sega: Sonic, Mortal Kombat 1-3, Golden Axe и Comix Zone.
Устройство поступит в продажу в Японии уже в этом году, о сроках выхода на международный рынок не сообщается.-0-
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