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Шрамы украшают мужчин. Обзор ASUS ROG Strix SCAR II

Технологии 19.10.2018 | 16:45

ASUS впервые представила ноутбуки ROG Strix SCAR и HERO почти год назад на выставке IFA 2017 - именно эта серия мобильных компьютеров отражает видение того, какими компания ASUS видит современные игровые ноутбуки. Версия SCAR Edition была нацелена на фанатов шутеров и других экшенов, в то время как HERO Edition создавалась специально для более, если так можно выразиться, спокойных игр: стратегий, RPG и MOBA. Сегодня в продаже вы можете найти ноутбуки новой итерации - Hero II и SCAR II. Как раз о последнем ноутбуке и пойдет речь в нашем обзоре.

Характеристики

Процессор: Intel Core i7-8750H (6 ядер, 12 потоков, 2,2/4,1 ГГц)

Дисплей: 15,6″, 1920x1080, IPS, 144 Гц, 3 мс

Оперативная память: 16 Гбайт DDR4-2666

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гбайт GDDR5)

SSD-накопитель: 256 Гбайт M.2 NVMe PCIe

HDD-накопитель: 1 Тбайт 5400 об/мин

Разъемы: 2x USB 3.1 Gen 1; 1x USB 3.1 Gen 2; 1x USB 3.1 Gen 2 (Type-C); 1x RJ-45 Ethernet, HDMI 2.0; Mini DisplayPort 1.2; 1x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем; слот для SD-карт

Габариты: 36,1 х 26,2 х 2,61

Вес: 2,4 кг

Шрамы украшают мужчин

Тестируемая модель (GL504GS) носит имя SCAR II, которое можно перевести как "шрам", - первый же взгляд на девайс позволяет понять, почему ноутбук, ориентированный на современные шутеры, получил такое название. Внешне новый ASUS ROG Strix SCAR II довольно сильно отличается от предшественника: корпус SCAR II выполнен в той же серо-металлической гамме, что и прошлая модель, а вот его отделка теперь очень напоминает поверхность бронежилета и сочетает армейский камуфляж и элементы кевларовой брони. Сходство это, на наш взгляд, не только красивое, но и практичное - использование многослойной литографии (aka карбон) должно обеспечить достойную надежность и стойкость конструкции: как минимум заметные "следы присутствия человека" не появятся на поверхности очень и очень долго, а обычные отпечатки пальцев стираются довольно просто.

Внешняя крышка ASUS ROG Strix SCAR II осталась светлой, цвета оружейного металла. Изменилась только ее текстура и чуть менее выражена стала диагональная полоса вдоль поверхности - в целом крышка ноутбука аналогична таковой у нового Zephyrus M.

Но все эти внешние изменения меркнут перед самой заметной "фичей" - новый дисплей ROG Strix SCAR II с невероятно тонкими рамками (6 мм!) смотрится просто отлично.

Впрочем, такие тонкие рамки, видимо, не позволили инженерам разместить веб-камеру в привычном месте - она переместилась под дисплей. Поначалу мы немного переживали за подобный "финт" и боялись, что во время работы камеры нам придется изгаляться для того, чтобы руки на клавиатуре не попали в кадр, но, как выяснилось, камера расположена довольно удачно и подобной проблемы не имеет. Наоборот, оказалось, что благодаря немного смещенному вверх дисплею SCAR II вам не нужно сильно наклонять голову вперед во время игры. Нам такое положение показалось удобным, особенно если речь идет о многочасовой игровой сессии или стриме.

Экран

На сегодняшний день большинство игровых ноутбуков комплектуется матрицами 60 Гц, в то время как частота обновления экрана SCAR II составляет 144 Гц. Это, без преуменьшения, рекордный показатель. Даже для большинства стационарных мониторов частота обновления выше 120 Гц - очень и очень неплохо. Мы же имеем 144 Гц в экране мобильного компьютера.

Буквально несколько лет назад такие значения вообще казались недостижимыми, а переделом мечтаний геймера была IPS матрица. Кстати, в новинке установлена как раз матрица IPS с временем отклика 3 мс и антибликовым покрытием, покрывающая 100% sRGB… 144 Гц. IPS. 3 мс. В ноутбуке! Хватит, ASUS ROG Strix SCAR II, перестань.

RGB-клавиатура

По законам жанра у GL504 присутствует четырехзонная RGB-подсветка клавиатуры - без нее уже сложно представить игровой ноутбук. Отметим хорошую чувствительность: для срабатывания клавиши, достаточно нажать ее лишь наполовину.

Коммуникационные возможности

Расположение разъемов удачное, особенно для правшей. Большинство портов находится с левой стороны - ничто не будет мешать движениям подключенной справа мыши.

Охлаждение

В системе используются вентиляторы не на 5, а на 12 В. Как следствие, увеличенный в 1,4 раза поток воздуха и возросшее давление. Еще ASUS проработала систему очистки пыли в кожухах турбин, для чего предусмотрены каналы, через которые мусор выкидывается наружу, минуя радиаторы. Результат в режиме "сбалансированный", при хорошей нагрузке, система получилась хоть и шумной, но не раздражающей.

Производительность

Игровые ноутбуки и до выхода процессоров Coffee Lake часто приобретали в качестве рабочего инструмента, а с появлением 6-ядерных моделей использовать лэптоп, например, как рабочую станцию, стало еще рациональнее. ROG Strix SCAR II - геймерская машина с мощным Intel Core i7-8750H на борту, но она подходит и для других целей. В возможностях процессора сомневаться не приходится, поэтому хотелось бы увидеть, на что способна графическая подсистема.

Вместо тысячи слов об уровне производительности ROG Strix SCAR II приведем таблицу с результатами тестирования в 11 ААА-играх.

ASUS ROG Strix SCAR II

(GL504GS)

 

Качество графики

1 % мин. FPS

Средн. FPS

Assassin's Creed: Origins, встроенный бенчмарк 

Режим "Самое

высокое"

49

63

Far Cry 5,

встроенный бенчмарк

Максимальное

качество

52

81

The Witcher III:

Wild Hunt, Новиград и окрестности

Режим "Запредельное

качество", NVIDIA HairWorks вкл., HBAO+

36

74

GTA V,

встроенный бенчмарк (последняя сцена)

Макс. качество,

дополнительные настройки качества - вкл., масштаб разрешения изображения -

выкл., 16 × AF

44

68

Fallout 4,

окрестности Содружества

Макс. качество,

текстуры высокого разрешения, осколки от пуль выкл., HBAO+, 16 × AF

70

109

Watch_Dogs 2,

центр Сан-Франциско и окрестности

Режим "Ультра",

текстуры высокого разрешения, HBAO+

40

62

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, встроенный бенчмарк 

Режим "Ультра" 

40 

48 

Rise of the Tomb Raider, советская база 

Макс. качество,

HBAO+, 16 × AF 

39 

65 

Total War:

WARHAMMER II, встроенный бенчмарк (кампания)

Макс. качество,

16 × AF

31

38

Battlefield 1,

миссия "Изо всех сил"

Режим "Ультра"

89

104

Deus Ex: Mankind Divided, комплекс "Утулек"

Режим "Ультра",

16 × AF 

28 

50 

Если в вашем ноутбуке используется мобильная версия GeForce GTX 1070 (особенно, если речь идет о технологии Max-P, а не Max-Q) - это значит, что у вас отличный игровой ноутбук. Многочисленные тесты показывают, что данного GPU вкупе с 8 Гбайт GDDR5-памяти достаточно для актуальных игр в разрешении Full HD с применением даже максимальных настроек графики.

Выводы

У протестированного ноутбука много достоинств. Главное в ROG Strix SCAR II - это, конечно же, уровень производительности. Быстродействия мобильной GeForce GTX 1070 достаточно для всех современных игр. К тому же мы убедились, что система охлаждения в играх справляется со своей задачей - пусть и делает это достаточно шумно. У ROG Strix SCAR II хорошая эргономичная клавиатура - ей удобно пользоваться как в играх, так и при работе, а это, пожалуй, главная характеристика для устройства ввода. Дисплей, пожалуй, один лучших доступных на сегодняшний день.

К недостаткам ROG Strix SCAR II отнесу разве что малую работу устройства от заряда батареи. Впрочем, это довольно условный недостаток, потому что большую часть времени (если не все время) игровые ноутбуки, как правило, работают от блока питания.

Как итог, несмотря на сугубо игровую направленность, ноутбук обладает очень стильной внешностью, которая соответствует не только игровым стандартам, но и корпоративным. Если вы хотите стильную и компактную игровую машину, смело останавливайте свой выбор на ASUS ROG Strix SCAR II - вы точно не разочаруетесь.

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