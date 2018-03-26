Швейцарцы научили роботов сооружать строительные каркасы

Швейцарские инженеры-робототехники из Высшей технической школы Цюриха в очередной раз удивили мир. Они создали уникальную полностью автоматизированную систему, которая может сама сооружать каркасы деревянных конструкций, сообщают иностранные СМИ.

Система полностью автономна и не нуждается в управлении. Два роботизированных манипулятора огромных размеров пилят деревянные доски, собирают их и делают отверстия для крепления. Крепить конструкцию роботов пока не научили.

Робототехники подчеркивают преимущества новой системы. Постройка деревянных каркасов – трудоемкий и длительный процесс, который требует большого количества рабочих рук и точных расчетов. Роботы-манипуляторы отлично справляются с этой задачей. Они делают процесс сборки каркасных домов легче и быстрее. Кроме того, для них не нужны строительные леса и иные поддерживающие приспособления.

Разработчики планируют создать шесть таких роботов-манипуляторов и поместить их в отдельном двухэтажном здании с прозрачными стенами, чтобы процесс наблюдения за их работой был доступным для созерцания.

Отметим, что это не первая уникальная разработка швейцарских робототехников. Недавно информагентства сообщали о создании инженерами высшей технической школы Цюриха робота, который умеет танцевать. Специалисты же Федеральной политехнической школы Лозанны создали робота-рыбу для слежки за движением и поведением рыб в морских глубинах.