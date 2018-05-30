Систему видеораспознавания лиц учеников внедрят в минской школе

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из минских школ видеокамеры будут распознавать и пересчитывать учеников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил сегодня директор ООО "Синезис Стратус" Сергей Поблагуев на полях научно-практической конференции "Цифровая трансформация образования".

В столичной школе начались испытания системы безопасности на основе искусственного интеллекта. В самом здании и на территории установлены камеры, которые в режиме реального времени идентифицируют всех посетителей по принципу "свой-чужой". Система не только способна распознавать (с точностью 95-98%) и пересчитывать учеников, но и мгновенно сообщать родителям с помощью уведомления по мессенджеру, когда ребенок пришел на занятия или ушел домой.

Данную платформу разработала компания "Синезис", которая предложила внедрить ее в одной школе в качестве пилотного проекта. "У нашей группы компаний есть несколько идей о том, как некоторые из ключевых процессов в школе сделать более эффективными. Особенно это касается вопросов безопасности, - сказал Сергей Поблагуев. - Это можно делать с использованием уже доступных инструментов на вооружении нашей компании. В частности, я говорю о системе видеоаналитики Kipod, которая умеет работать с распознаванием лиц. Что, по нашему мнению, удобнее турникетов и имеет дополнительные преимущества".

Учеников и персонал внесут в базу данных в течение одного дня. Далее искусственный интеллект сам собирает и запоминает информацию о них: об одежде, прическе или возрастных изменениях. Это увеличит точность распознавания. Персоналу больше не придется проверять посещаемость по спискам. А информация о незарегистрированных людях на территории сразу же будет поступать в службу охраны.

Внедрение таких технологий - вопрос большого проекта, который может быть поддержан Министерством образования. "Такое сотрудничество тем более актуально сегодня, когда объявлен конкурс на выбор оператора для республиканской системы мониторинга общественной безопасности. И интеграция школ в эту систему, на мой взгляд, очень важна. Надеемся, что результаты пилотного проекта заинтересуют организации, которые отвечают за информатизацию", - добавил Сергей Поблагуев.

"Синезис" основан в 2007 году. Компания создает интеллектуальные системы видеонаблюдения, игры, мессенджеры, является резидентом Парка высоких технологий и фонда "Столково" России. Офисы расположены в Беларуси, России, Канаде, Ирландии и на Кипре. Компании принадлежит 12 патентов и 20 программ в области AI, Cloud и Big Data.-0-