СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой - мнение

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ необходимо двигаться по пути взаимодействия с блогосферой. Такое мнение высказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин на XIII Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Алексея Кубрина, блогосфера требует изучения, и очевидно, что необходимо двигаться по пути взаимодействия с ней. Зачастую блогеры, размещая информацию, во многом ориентируются на СМИ.

Алексей Кубрин

"Мы должны таким образом сформировать медиапространство и отстроить взаимоотношения, чтобы они позволили максимально эффективно обеспечить комфортное существование СМИ в будущем. Сегодня информтехнологии приобрели важнейшее влияние на средства массовой информации. Если прежде злые языки могли повлиять на процесс в достаточно узком кругу, то сегодня, учитывая возможность доступа в любую точку земного шара, они могут повлиять и на мир, и на мысли людей, и на их действия", - отметил заместитель госсекретаря .

Кроме того, важнейшей задачей становится повышение уровня подготовки массмедийных кадров, которым нужно не только уметь формировать мысль, но и, самое главное, учитывать психологию аудитории, считает Алексей Кубрин.-0-