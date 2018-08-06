Сотня ребят из Минской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая смена детского социального лагеря Junior Ignite Camp в деревне Дудинка Минской области соберет с 8 по 16 августа сотню ребят, чтобы познакомить их с новинками IT-сферы, сообщили БЕЛТА организаторы.

EPAM и ассоциация "Образование для будущего" с помощью тренеров-волонтеров и преподавателей отправят 12-14-летних ребят из небольших городов и деревень Минской области, детей с ограниченными возможностями здоровья, подопечных UNHCR и SOS-деревни Боровляны в путешествие в мир информационных технологий. Подростки научатся превращать цифровые технологии из пожирателя времени в эффективный инструмент для учебы и творчества и разработают свой собственный digital-проект. Все это время они будут бесплатно проживать в оздоровительном лагере "Богатырь".

Миссия проекта отражена в его названии Junior Ignite Camp (ignite с англ. "зажечь, разжечь, заинтересовать"). Это стремление познакомить детей, имеющих определенные барьеры и затруднения в получении дополнительного образования (социальные, географические, финансовые) c программированием, робототехникой, пробудить в ребятах интерес к информационным технологиям.

"Вместе с ассоциацией мы поддерживаем этот проект второй год подряд, так как считаем, что стимулирование детей к постоянному пополнению знаний, развитие интереса к точным наукам, расширение представлений о мире современных информационных технологий и профессий является частью философии программы eKids, реализуемой в EPAM", - пояснила специалист по корпоративной социальной ответственности ЕРАМ Инна Ефимчук.

Помимо традиционного образовательного блока (программирование, робототехника, иностранные языки), в течение 8 дней участники будут совершенствовать навыки работы в команде, самопрезентации, процесса постановки задач и планирования проектов и стартапов. Программа лагеря также включает мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия.

Первая смена социального IT-лагеря была организована 12-17 августа 2017 года на базе санатория в Гомельской области. Почти 100 ребят из этого региона на протяжении недели изучали основы программирования, английский и немецкий языки и презентовали свои информационные проекты.-0-