Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на орбиту

4 ноября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" после штатного отделения от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту спутник "Глонасс-М". Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в субботу 3 ноября в 23.17 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сказали в ведомстве.

Спутник принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС. После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк в субботу, 3 ноября, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в ведомстве.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально.

Это уже второй космический аппарат системы "Глонасс", выведенный на орбиту с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий запуск с северного космодрома боевой расчет Космических войск ВКС выполнил 17 июня этого года.

Выведенный на орбиту спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс" и находится на этапе ввода в систему. Сейчас в составе орбитальной группировки "Глонасс" 27 космических аппаратов, из которых один космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания и один космический аппарат "Глонасс-М" находится на техническом обслуживании.

Этот пуск стал четвертым для "Союзов-2" с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1 В, включая состоявшийся в субботу запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.-0-