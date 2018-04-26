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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Технологии 26.04.2018 | 11:33
Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы США осуществили испытания баллистической межконтинентальной ракеты Minuteman III, сообщает AirForceTimes со ссылкой на информацию пресс-службы ВВС США.

Отмечается, что испытания были проведены 25 апреля на военно-воздушной базе Ванденберг (США, штат Калифорния). Это первые испытания в нынешнем году, предыдущие прошли в августе 2017-го.

Пуск признали успешным, приборы были исправными, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Известно, что ракету не оснащали боеголовкой.

Minuteman III стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс.км.-0-

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Теги
ракетная техника, США
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