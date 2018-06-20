20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион "Динамо" подготовили к сверхнагрузкам на мобильную связь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании velcom.

Проекты по обеспечению связью крупных спортивных объектов рассчитаны на существенное потребление мобильного трафика, создающее экстремальные нагрузки на сеть. Количество людей, одновременно находящихся на стадионе "Динамо", будет сопоставимо с численностью населения таких городов, как Пружаны или Марьина Горка. Для организации связи использованы 32 специальные стадионные антенны, расположенные под куполом стадиона, и более 260 дополнительных внутренних антенн в помещениях. В системе функционируют стандарты связи UMTS и GSM. Оборудование также способно поддерживать технологию LTE, возможно обеспечение абонентов 4G-связью.

На случай непредвиденных обстоятельств на стадионе предусмотрено резервирование работы оборудования благодаря проложенной кольцевой волоконно-оптической линии связи и организации двух независимых выходов в город.

Обновленный стадион "Динамо" станет центральной ареной II Европейских игр-2019. Сооружение сможет вместить более 22 тыс. зрителей.-0-