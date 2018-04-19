Стали известны сроки появления спорт-версии нового Kia Ceed

Новая версия хэтчбека Kia Ceed нового поколения — GT — появится не ранее 2019 года. Об этом сообщает издание AutoRAI.

Намечено, что публичный дебют новинки пройдет на Женевском автосалоне весной следующего года. Модель будут выпускать только пятидверную, хотя сейчас версия GT — трехдверный хот-хэтч. Новинку планируют оснастить 1,6-литровой "турбочетверкой".

Kia Ceed третьего поколения дебютировал на Женевском автосалоне весной этого года. Модель перешла на новую платформу, сменила гамму силовых установок и обзавелась селектором режимов работы управляющей электроники.

Кроме хэтчбека, в линейке Ceed будут универсал, лифтбек, кроссовер и "шутинг-брейк".