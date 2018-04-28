Студенты - победители национального этапа международного IT-конкурса Huawei представят Беларусь в КНР

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты - победители белорусского отборочного этапа международного IT-конкурса, организованного китайской корпорацией Huawei, представят страну в Китае. Важность этого отметил первый заместитель министра образования Беларуси Вадим Богуш сегодня на церемонии вручения соответствующих сертификатов в офисе ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Богуш акцентировал внимание на важной роли информационно-коммуникационных технологий в развитии страны и получении самых современных знаний студентами, которым предстоит строить высокотехнологичную Беларусь. Именно поэтому ключевым является вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых решать поставленные государством серьезные задачи. Высокий уровень знаний позволит молодежи быть успешными в бизнесе, в информационных технологиях, во всех сферах, уверен первый замминистра. Он также подчеркнул, что сотрудничество Беларуси с ведущими мировыми компаниями, в число которых входит Huawei, будет расширяться, в том числе в образовательной сфере, подготовке IT-специалистов.

"ИКТ в ближайшее время кардинально изменят жизнедеятельность общества. Сегодня одна из ключевых целей каждой страны - сделать технологии инструментом повышения своей эффективности и глобальной конкурентоспособности в различных отраслях", - подчеркнул директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пань Юн. По его словам, в настоящее время 70% ведущих мировых компаний представляют IT-отрасль, высокотехнологичные компании сейчас испытывают небывалый рост. "Мы видим, что развитие IT-сферы - приоритет правительства Беларуси, и посредством информационных технологий государство стремится к новой модели экономики, - сказал Пань Юн. - Корпорация Huawei активно участвует в развитии цифровой экономики в Беларуси. Мы уделяем особое внимание обучению талантливой молодежи и в этом году разработали программу по подготовке 1 тыс. специалистов в области ИКТ. Надеемся, что это станет хорошим дополнительным шансом профессионального роста для представителей данной сферы".

Руководитель считает наиболее важным тот факт, что в Беларуси уделяется большое внимание подготовке молодых специалистов. "Мы надеемся, что специалисты, которые победили в конкурсе, в дальнейшем будут эффективно внедрять свои знания в Беларуси для построения IT-страны", - сказал он.

Сертификаты победителям вручили Вадим Богуш, Пань Юн и ректор Белорусской государственной академии связи Андрей Зеневич.

Конкурс проходил в Беларуси в рамках международного образовательного проекта под названием "Семена будущего", который реализует корпорация Huawei для молодых специалистов и студентов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", Министерством образования и Министерством связи и информатизации Беларуси было подписано в апреле с участием заместителя премьер-министра Анатолия Калинина, был также подписан и утвержден учебный план данного международного образовательного проекта.-0-