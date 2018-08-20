Светопрозрачные конструкции и фасады будущего: литовские архитекторы расскажут в Минске об инновациях

23 августа 2018 года в Минске пройдет уникальный международный архитектурный форум.

Ни для кого не секрет, что именно фасад является той архитектурной составляющей, которая формирует образ и идею здания, привлекает внимание и оставляет впечатление о нем. Но чтобы фасад выглядел действительно актуально и при этом подчеркивал престиж здания, нужно использовать самые современные технологии. Например, последние тенденции в смартфонах - большой экран, отсутствие рамки и нанопокрытие, не оставляющее следов грязи, - уже "шагнули" и в архитектуру. Более того, главная составляющая часть современных фасадов - светопрозрачные конструкции - является главным украшением фасада, а также основным решением в области энергосбережений здания в целом.

Теперь теплоэффективные фасады и окна стали безрамочными и сами отталкивают грязь, а структурное остекление стало самой востребованной инновацией. Как?

Инновационный шаг - GEALAN-KUBUS® - известного во всей Европе производителя пластиковых оконных и дверных систем. Малозаметная рама, большие стеклянные площади, отличная теплостойкость, стойкий и долговечный цвет поверхности из ПВХ - аргументы, против которых не устоит ни заказчик, ни архитектор.

И только в этом году 23 августа литовский завод GEALAN BALTIC совместно с компанией Eventmedia зовет всех белорусских архитекторов, работающих с окнами и фасадами, в конференц-зал Министерства архитектуры и строительства для участия в Международном профессиональном форуме-семинаре: "Современные фасадные технологии строительства и светопрозрачные конструкции. Новые тренды и инновационные решения".

Основные вопросы встречи:

новые нормативы в области светопрозрачных конструкций и новый ТКП - что реально изменилось?

повышение теплотехнических свойств фасадов и светопрозрачных конструкций - что предлагает производитель?

снижение стоимости фасадов за счет применения передовых решений - навесные и вентфасады нового поколения;

реконструкция и модернизация фасадов, замена светопрозрачных конструкций: актуальность новых решений и предложений производителей (GEALAN) для снижения стоимости и возвышения удобства монтажа, а также повышения визуальных и теплотехнических свойств;

передовые фасадные решения и новые технологии в сфере светопрозрачных конструкций;

фасад и светопрозрачные конструкции - бескомпромиссные меры по снижению пожарной опасности.

Встреча станет не столько презентацией компании, уже хорошо известной в Беларуси своими революционными решениями, но и отличной возможностью познакомиться с мировым инженерным опытом и разработками в области фасадного конструктива, пообщаться с коллегами за чашкой кофе, узнать о новых разработках в области энергоэффективности фасадных и оконных конструкций, а также получить приглашение посетить завод в Литве для обучения.

Приглашаем руководителей архитектурных бюро, белорусских архитекторов, конструкторов, ГАПов, представителей компаний, проектирующих окна и фасадные системы, а также всех заинтересованных специалистов принять участие в форуме и получить приглашение посетить завод осенью 2018 года. Справки по телефонам: +375 017 221-0-225/8 и мобильным номерам +375 29 6 100-335 и +375 33 383-74-71, +375 25 954-40-73, + 375 29 596-61-77.