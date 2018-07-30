Tesla выпустила ограниченную серию досок для серфинга

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla представила лимитированную серию досок для серфинга, сообщает "Мир-24".
Стоимость одной доски Tesla достигает $1,5 тыс. Доска имеет узнаваемый дизайн: она выполнена в красном и черном цветах с комбинированием матового и глянцевого покрытий, что является одной из "фишек" электрокаров Tesla. Помимо этого, доски усилены легким углеродным волокном Black Dart.
Всего компания выпустила 200 оригинальных досок для серфинга, причем тираж полностью разошелся в считанные дни.
Tesla - американская компания, занимающаяся производством электромобилей. Основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. В настоящее время ее генеральным директором является всемирно известный миллиардер Илон Маск.-0-
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