Tesla выпустила ограниченную серию досок для серфинга

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla представила лимитированную серию досок для серфинга, сообщает "Мир-24".

Стоимость одной доски Tesla достигает $1,5 тыс. Доска имеет узнаваемый дизайн: она выполнена в красном и черном цветах с комбинированием матового и глянцевого покрытий, что является одной из "фишек" электрокаров Tesla. Помимо этого, доски усилены легким углеродным волокном Black Dart.

Всего компания выпустила 200 оригинальных досок для серфинга, причем тираж полностью разошелся в считанные дни.

Tesla - американская компания, занимающаяся производством электромобилей. Основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. В настоящее время ее генеральным директором является всемирно известный миллиардер Илон Маск.-0-