Toshiba представила "умные" очки под управлением Windows 10

Компания Toshiba представила новую разработку - "умные" очки под управлением ОС Windows 10. Устройство получило название dynaEdge. Оно выступает одновременно в роли миниатюрного компьютера и оптического модуля, способного превратить любые очки в "умные".
В модуль вмонтирована мини-камера с разрешением 5 МП и двумя микрофонами, наушники и GPS-модуль. Правда пока не удалось установить беспроводное соединение оптического модуля с микрокомпьютером. Оба компонента пока подключаются через USB.
Устройство пока не поступило в открытую продажу и доступно лишь корпоративным клиентам.
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