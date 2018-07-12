Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга

12 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Беларуси стал первым среди всех госорганов страны, который вошел в топ-50 нового мирового рейтинга, сообщает БЕЛТА.

Аккаунт белорусского МИД оказался сразу на 13-й позиции в топ-50 мировых лидеров с наилучшей сетью контактов по версии ресурса Twiplomacy. В этой номинации белорусское ведомство оказалось по соседству, например, с министерствами иностранных дел Испании и Франции.

Это достижение в своем твиттер-аккаунте прокомментировал посол Беларуси в Швеции, а ранее пресс-секретарь МИД, Дмитрий Мирончик. "Молодцы, друзья! Мы сделали это вместе. И это действительно знак качества и признания для нашего Министерства иностранных дел и страны!" - написал он.

Отметим, что белорусское внешнеполитическое ведомство в последние годы очень активно развивает работу в социальных сетях, увеличивает число подписчиков. МИД использует соцсети не только для дублирования пресс-релизов, но и, например, проведения тематических мероприятий. Одно из них, кстати, состоится 18 июля с 11:00 до 13:00 в Facebook и будет посвящено туристическим поездкам белорусских граждан за рубеж.-0-