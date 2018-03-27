Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Twitter заявила, что в течение месяца намерена запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook, сообщают информагентства.

В Twitter больше не будет размещаться реклама криптовалют, соответствующих бирж и криптокошельков. Запрет не коснется публичных компаний, представленных на авторитетных фондовых площадках, и криптобирж, регулируемых Японией.

Ранее сообщалось, что крупная американская корпорация Facebook ввела запрет на рекламу виртуальных валют и бинарных опционов. Представители Google также объявили о том, что с лета 2018 года компания будет блокировать подобную рекламу.-0-