Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Twitter заявила, что в течение месяца намерена запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook, сообщают информагентства.
В Twitter больше не будет размещаться реклама криптовалют, соответствующих бирж и криптокошельков. Запрет не коснется публичных компаний, представленных на авторитетных фондовых площадках, и криптобирж, регулируемых Японией.
Ранее сообщалось, что крупная американская корпорация Facebook ввела запрет на рекламу виртуальных валют и бинарных опционов. Представители Google также объявили о том, что с лета 2018 года компания будет блокировать подобную рекламу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9474 BYN
|1.945 BYN
|1.949 BYN
|RUB
|3.418 BYN
|3.4 BYN
|3.41 BYN