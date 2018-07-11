У корпорации "Роскосмос" новый логотип

Государственная корпорация "Роскосмос" вернулась к варианту логотипа, который использовало Федеральное космическое агентство. В пресс-службе корпорации говорят, что теперь используется модернизированный и современный логотип, который "вырвался из круга".

Ранее логотип изображал красную стрелу, которую опоясывала орбита. Тогда изображение было вписано в белую окружность. Теперь же окружность убрали.

Новый логотип Роскосмоса

Новый логотип уже установлен на официальном сайте "Роскосмоса".