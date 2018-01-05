Ученые показали нового подводного разведчика MantaDroid

Ученые из Сингапура продемонстрировали свою новую разработку – подводного разведчика MantaDroid. Внешне небольшой робот с видеокамерой напоминает ската. Даже по хрящевой структуре разработка повторяет строение тела данного морского обитателя.

Каждое крыло новой технологии управляется электромотором, помещенным в мембранную, защищенную от попадания влаги капсулу. Предполагается, что новый робот поможет исследовать даже самые труднодоступные места водных глубин. Он может погружаться на различную глубину, а небольшой размер позволит проникать даже в труднодоступные места. Длина MantaDroid составляет 35 сантиметров, а вес – менее киллограмма. Скорость устройства не высокая – всего около 3 км/ч, однако работать он может на протяжении нескольких суток.

Также исследователи могут по-разному оснащать робота, в зависимости от того, что именно они хотят исследовать. Ученые ожидают, что новейшая разработка поможет им больше узнать о подводных тайнах.