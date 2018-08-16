Ученые рассказали о системе, которая поможет проводить анализ багажа на расстоянии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых из университетов Рутгерса, Индианы и Пердью разработала метод обнаружения взрывчатых веществ и химического оружия в общественных местах с помощью публичного Wi-Fi. Об этом пишет Gizmodo.

Система использует информацию о состоянии канала (CSI) для анализа багажа, а для ее работы необходим лишь Wi-Fi-роутер.

Ученые протестировали систему на 15 различных объектах в жидком и твердом состояниях, которые находились в рюкзаках, сумках и пластиковых пакетах. В результате система смогла с точностью в 99% отличить опасные предметы от неопасных, а также в 97% случаев определила состав объекта.

Будет ли разработка использоваться для обеспечения безопасности в общественных местах, неизвестно. Пока система проходит первичные испытания, а инженеры не предоставили никакого решения для защиты публичного Wi-Fi от взлома, который может привести к ошибкам в работе системы.-0-