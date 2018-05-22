Ученые создали искусственную кожу

Медики из Приволжского исследовательского медицинского университета разработали аналог кожи человека. Он создан на основе компонентов плазмы крови и коллагена. Сейчас изобретение ученых тестируют на животных. В частности, эксперимент с крысами доказал эффективность изобретения — у грызунов снизились воспалительные процессы и ускорилось заживление ран.
Ученые заявляют, что искусственная кожа позволит повысить скорость и эффективность лечения ожогов и диабетических язв, поможет пациентам с поврежденными после операций участками кожи.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.996 BYN
|2.001 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.2 BYN
|3.212 BYN