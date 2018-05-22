Ученые создали искусственную кожу

Медики из Приволжского исследовательского медицинского университета разработали аналог кожи человека. Он создан на основе компонентов плазмы крови и коллагена. Сейчас изобретение ученых тестируют на животных. В частности, эксперимент с крысами доказал эффективность изобретения — у грызунов снизились воспалительные процессы и ускорилось заживление ран.

Ученые заявляют, что искусственная кожа позволит повысить скорость и эффективность лечения ожогов и диабетических язв, поможет пациентам с поврежденными после операций участками кожи.