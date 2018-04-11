Умную лампу создал учащийся Полоцкого экономического колледжа

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащийся Полоцкого государственного экономического колледжа Олег Михнович создал устройство индикации "Умная лампа". Световой прибор представлен в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Устройство направлено на создание персонального декоративного освещения. Посредством биометрического распознавания голоса пользователя лампа включает заранее настроенный для него набор световых эффектов. Подобрать эффекты и их последовательность в соответствии со своими предпочтениями можно через специальный сайт. Сейчас доступно десять эффектов, в том числе различные переливания, эффекты радуги, монотонного свечения, мерцания. Все действия расписаны пошагово, поэтому настроить нужные параметры не составляет сложности. Кроме того, разработана платформа для энтузиастов, которые могут расширять имеющуюся коллекцию эффектов. После настройки лампы она готова к использованию. Устройству необходимо дать команду, оно проанализирует тембр голоса человека и включит заранее выбранные эффекты.

Учащийся Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов представил проект HelpMe - это система автономного мониторинга параметров жизнедеятельности человека. Устройство представляет собой небольшой наручный браслет, который определяет пульс, давление, температуру и отправляет данные на сервер. При резких отклонениях параметров от нормы можно будет своевременно вызвать скорую помощь. Система позволяет отслеживать точное местоположение человека. "В отличие от родственников, которые не всегда могут находиться рядом с пожилым человеком, устройство следит за его здоровьем 24 часа 365 дней в году", - отметил Максим Кирьянов. Устройством заинтересовались некоторые компании, они готовы инвестировать.

На выставке также представлено устройство для поиска пропавших домашних животных. По словам автора проекта, учащего того же машиностроительного колледжа Алексея Клеменцева, разработка представляет собой ошейник, который позволяет отслеживать местоположение питомца. Преимущество белорусской разработки перед зарубежными аналогами в значительно более низкой цене.

В финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в этом году представлены разработки в 16 номинациях: 51 проект презентуют школьники и учащиеся ссузов и профессионально-технических колледжей и лицеев, 25 - студенты и 43 - работающая молодежь и молодые ученые. Самыми популярными номинациями конкурса стали "Информационно-коммуникационные технологии" (в финал вышли более 20 проектов) и "Медицина, фармация, медицинская техника" (13 проектов). Все они победители областных (Минского городского) этапов конкурса. Среди особенностей нынешнего конкурса новые номинации "Инклюзивное пространство", "Информационно-коммуникативные технологии для людей с инвалидностью" и участие в проекте людей с ограниченными возможностями на общих основаниях.

Идейным вдохновителем проекта "100 идей для Беларуси" с 2011 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи.-0-