В Европе появится единая научная лаборатория для развития искусственного интеллекта

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие европейские специалисты, занимающиеся исследованиями в области искусственного интеллекта, предложили создать единую общеевропейскую лабораторию. По мнению ученых, это поможет преодолеть технологическое отставание Европы от Китая и США, сообщает ТАСС.

Развитие искусственного интеллекта в настоящее время является одним из приоритетных направлений в научно-исследовательской деятельности. При этом крупнейшие лаборатории и центры, осуществляющие разработки в этой области, расположены на территории Соединенных Штатов. К тому же эксперты утверждают, что Европа уступает США и Китаю по объемам инвестиционных вложений в данную сферу. В связи с этим ведущие университеты Европы сталкиваются с проблемой "утечки мозгов".

В своем открытом письме европейские деятели науки отметили, что изменить сложившуюся ситуацию поможет создание большого исследовательского центра ELLIS (European Lab for Learning and Intelligent Systems). Общеевропейская лаборатория объединит под одной крышей лучших специалистов из разных стран, что будет способствовать развитию как фундаментальной, так и прикладной науки. Ученые надеются, что ELLIS станет мировым лидером в области исследований искусственного интеллекта.

Проект предлагается реализовать уже в 2018 году. С этой целью должна быть создана межправительственная организация, основанная на сотрудничестве Франции и Германии. К участию в ней ученые хотят пригласить другие страны ЕС, а также Швейцарию, Великобританию, Израиль. Помимо исследовательской деятельности, центр займется разработкой образовательных программ для молодых ученых.-0-