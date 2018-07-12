В июле Twitter удалит все фейковые аккаунты

На текущей неделе социальная сеть Twitter начнет удалять подозрительные аккаунты. Это значит, что будут устранены заблокированные профили из числа пользователей, сообщила администрация социальной сети.

Под подозрение попадают аккаунты, которые часто оказывались в в черных списках или ссылки которых регулярно упоминались в чужих аккаунтах. Считается, что каждый пользователь потеряет примерно четыре своих подписчика, что сделает число "фолловеров" более точным.

Twitter начал борьбу с фейковыми страницами еще в начале июля текущего года, удаляя примерно миллион аккаунтов в день.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.