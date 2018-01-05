В Индии создали робокопа для помощи полиции

Индийские разработчики создали свою версию робота-полицейского. На его голове красуется фуражка, а руки снабжены световыми сигналами-мигалками.

На робота пока возложили не поимку преступников, а рутинные функции. Он может передвигаться, давать указания и отвечать на запросы.

Пока роботизированный помощник проработает несколько месяцев в тестовом режиме. После этого примут решение о его дальнейшей эксплуатации. При положительных результатах робота направят в центральный район одного из индийских городов.