В Индии создали робокопа для помощи полиции

Индийские разработчики создали свою версию робота-полицейского. На его голове красуется фуражка, а руки снабжены световыми сигналами-мигалками.
На робота пока возложили не поимку преступников, а рутинные функции. Он может передвигаться, давать указания и отвечать на запросы.
Пока роботизированный помощник проработает несколько месяцев в тестовом режиме. После этого примут решение о его дальнейшей эксплуатации. При положительных результатах робота направят в центральный район одного из индийских городов.
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