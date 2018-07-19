В Израиле продемонстрировали робота-камикадзе

Израильская компания Israel Aerospace Industries провела демонстрационные испытания мультикоптера, который можно использовать и для обнаружения, и для поражения целей. Новый аппарат получил название Rotem.

Дрон Rotem можно переносить в рюкзаке. В сложенном виде его размеры 97 см в длину, 18 см в ширину и 13 в высоту. Подробности о боевой части аппарата не раскрываются.

В программное обеспечение беспилотника встроены несколько функций, включая экстренное возвращение к оператору, полет по заданным координатам и по заданному маршруту, автоматические взлет и посадку, автоматический подрыв у цели.