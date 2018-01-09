В Калифорнии создали робота для лентяев

В Калифорнии группа разработчиков создает робота под названием FoldiMate, который может очень помочь в быту, а именно, сложить одежду. Об этом сообщает интернет-портал Mashable. Видеопрезентация робота была опубликована на официальном YouTube-канале стартапа.

В продаже этот незаменимый в хозяйстве гаджет появится в следующем году. Помощника для складывания одежды предварительно оценили в $980. На видеоролике продемонстрировано, как нужно пользоваться FoldiMate. Одежда вкладывается в устройство сверху, и уже через несколько секунд сложенная вещь выдает ее обратно снизу. Сами разработчики считают, что этот робот подойдет лентяям.-0-