В Калифорнии создали робота для лентяев

В Калифорнии группа разработчиков создает робота под названием FoldiMate, который может очень помочь в быту, а именно, сложить одежду. Об этом сообщает интернет-портал Mashable. Видеопрезентация робота была опубликована на официальном YouTube-канале стартапа.
В продаже этот незаменимый в хозяйстве гаджет появится в следующем году. Помощника для складывания одежды предварительно оценили в $980. На видеоролике продемонстрировано, как нужно пользоваться FoldiMate. Одежда вкладывается в устройство сверху, и уже через несколько секунд сложенная вещь выдает ее обратно снизу. Сами разработчики считают, что этот робот подойдет лентяям.-0-
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