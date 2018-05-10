В Канаде создали робота для развлечения домашних питомцев

Разработчики из канадской компании Kolony Robotic представили уникального робота, который способен развлечь домашнего питомца, когда его хозяева уходят из дома по делам.

Робот под названием Mia передвигается по полу, избегая различные препятствия. Его корпус настолько прочный, что способен выдержать укус даже большого пса.

Роботом можно управлять с помощью специального приложения на смартфоне. Хозяин может выбрать время активации и установить таймер, в течение которого робот будет играть с домашним любимцем. Игрушка, по утверждениям разработчиков, заинтересует и собак, и кошек.