В Китае открыли первый автомат по продаже машин

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый автомат по продаже легковых авто открылся в городе Гуанчжоу (Китай). Об этом информирует Центральное телевидение КНР.
Ford and Alibaba unveil car vending machine https://t.co/mXPABzM6Uz by @mjburnsy pic.twitter.com/rxjJzmdjlr— TechCrunch (@TechCrunch) 26 марта 2018 г.
Отмечается, что в автомате находится около 40 автомобилей.
Глава интернет-площадки Tmall.com Юй Вэй заявил: "Процесс приобретения автомобиля станет таким же простым, как покупка банки колы". Чтобы купить машину, нужно отметить понравившуюся модель в специальном мобильном приложении, а затем оплатить счет.
Также можно купить в автомате машину в кредит - первый взнос составит 10% стоимости, остальная сумма выплачивается ежемесячно с помощью китайской системы Alipay.
Кроме того, потенциальный покупатель сможет оформить тест-драйв автомобиля. Для этого в мобильном приложении необходимо указать время тестирования (не более трех суток) и загрузить селфи. Встроенная в автомат система распознавания лиц идентифицирует клиента и подтвердит его онлайн-заказ.
В ближайшее время еще один такой автомобильный автомат планируется установить в Пекине.-0-
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