В Китае открыли первый автомат по продаже машин

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый автомат по продаже легковых авто открылся в городе Гуанчжоу (Китай). Об этом информирует Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в автомате находится около 40 автомобилей.

Глава интернет-площадки Tmall.com Юй Вэй заявил: "Процесс приобретения автомобиля станет таким же простым, как покупка банки колы". Чтобы купить машину, нужно отметить понравившуюся модель в специальном мобильном приложении, а затем оплатить счет.

Также можно купить в автомате машину в кредит - первый взнос составит 10% стоимости, остальная сумма выплачивается ежемесячно с помощью китайской системы Alipay.

Кроме того, потенциальный покупатель сможет оформить тест-драйв автомобиля. Для этого в мобильном приложении необходимо указать время тестирования (не более трех суток) и загрузить селфи. Встроенная в автомат система распознавания лиц идентифицирует клиента и подтвердит его онлайн-заказ.

В ближайшее время еще один такой автомобильный автомат планируется установить в Пекине.-0-