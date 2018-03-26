В Китае создадут космический аппарат, меняющий форму во время полета

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские ученые приступили к разработке космического летательного аппарата, способного трансформироваться в процессе полета, сообщает ТАСС.

Образцом для создания данной модели послужит тело обыкновенной пчелы. Оно устроено таким образом, что насекомое может свободно сгибаться во время полета и тем самым контролировать направление движения.

Для будущего аппарата уже разработан носовой обтекатель, который будет изменять конфигурацию в зависимости от стадии полета.

Уникальная способность летального аппарата к модификации позволит снизить аэродинамическое сопротивление на 20%, вследствие чего уменьшатся и затраты на топливо.

По мнению специалистов, эта разработка будет иметь большое значение для развития аэрокосмической промышленности.-0-